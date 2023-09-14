外資流出？官媒：勿神化北向資金 應培育A股自己的聰明錢

路透社引述國際金融協會（IIF）的報告指，8月，非居民從中國股市撤走149億美元資金，創2015年以來最大月度淨流出。中國官媒《經濟日報》發文稱，盲目跟從北向資金並非投資良策，未來應著力培育屬於A股自己的「聰明錢」。文章還指，不能一味神化北向資金、簡單複製其投資動向，否則極易誤讀誤判市場形勢。

官媒：北向資金佔比不高 不是唯一參考

《經濟日報》文章指出，近期北向資金波動有所加大，引起市場關注。部分投資者將其短期的流入流出，視為外資看多看空A股的「風向標」，由此進行投資決策。但北向資金構成複雜、投資風格各異，在A股市場的交易佔比不高，它既不能直接決定A股的漲跌，也不應該成為投資決策的唯一參考依據。

文章進一步指出，從規模來看，盡管近年來北向資金交易量不斷提升，但其總體佔比仍較低。截至9月11日，A股市場已有5000多家上市公司，市值達82萬億元左右，北向資金持股市值為2.27萬億元，佔比為2.77%，交易規模和話語權均較為有限，難言能夠對A股市場產生重要影響。

文章強調，從結構來看，北向資金背後持有者千姿百態，既有長線配置型和短線交易型資金，也有主動管理型和被動跟蹤型資金，不同類型資金的交易風格有所不同，北向資金整體流向是各類資金相互博弈的結果，並不能以此推斷出外資對於A股市場的一致性傾向。尤其是對於短線交易型資金而言，當盈利目標達到了，進行階段性止盈賣出是正常現象，不能簡單地將其看作是外資看多或看空A股市場的「風向標」。

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文章說從歷史表現來看，北向資金也不一定總是「聰明」。相較於內地資金，北向資金受制因素更多，海外貨幣政策、人民幣匯率、國際地緣政治衝突等都可能對其情緒產生影響，難免也有「追漲殺跌」等不理性交易行為的出現。

文章總結稱，盲目跟從北向資金並非投資良策，不能一味神化北向資金、簡單複雜其投資動向，否則極易誤讀誤判市場形勢。未來應著力培育屬於A股自己的「聰明錢」，繼續壯大和優化機構投資者力量，完善長周期考核機制，著力提高權益投資規模和比重，以更有效發揮長期資金「壓艙石」作用，防止外資「大進大出」風險，保障資本市場平穩健康運行。

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責任編輯：尹航

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