歐盟對中國電動車展開反補貼調查 一文看懂中方回應

歐盟執委會宣布對中國電動汽車展開反補貼調查後，中國商務部和乘聯會均發聲回應。商務部表示高度關切和強烈不滿，指歐盟此舉將嚴重擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，並將對中歐經貿關係產生負面影響。乘聯會表示，中國新能源車出口強，並非因為有國家補貼。

中國商務部：堅定維護中企合法權益

中方對此表示高度關切和強烈不滿。中方認為，歐盟擬採取的調查措施是以「公平競爭」為名行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，並將對中歐經貿關係產生負面影響。

近年來，中國電動汽車產業快速發展、競爭力不斷提升，是憑自身實力贏得的競爭優勢。中歐汽車產業有著廣泛的合作空間和共同利益，經過多年發展，早已形成「你中有我，我中有你」的格局。歐盟汽車企業在中國投資經營多年，中國市場已成為眾多歐盟車企最大的海外市場。中方始終秉持開放合作的態度，歡迎歐盟汽車企業進一步擴大對華投資，包括電動汽車在內的投資。

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中方敦促歐盟從維護全球產業鏈供應鏈穩定以及中歐全面戰略伙伴關係的大局出發，與中方開展對話磋商，為中歐電動汽車產業共同發展創造公平、非歧視、可預期的市場環境，共同反對貿易保護主義，共同致力於全球應對氣候變化、實現碳中和的努力。中方將密切關注歐方保護主義傾向和後續行動，堅定維護中國企業的合法權益。

乘聯會：中國新能源車出口較強 不是因為國家補貼

乘聯會秘書長崔東樹發文表示，中國新能源車出口較強不是因為獲得巨額國家補貼，歐盟應客觀看待中國電動汽車產業發展。

崔東樹發文表示，中國新能源補貼在2022年底已經完全退出，而且為公平競爭，國家要求地方在2018年底開始不能給新能源車補貼，規範市場秩序。隨後國家補貼有序退出，推動中國新能源汽車強大。

崔東樹表示，他個人堅決反對歐盟對中國新能源汽車出口的評價，不是因為獲得巨額的國家補貼，是因為充分市場競爭下的中國產業鏈競爭力強。歐盟應客觀看待中國電動汽車產業發展，而不是隨意動用單邊經貿工具來阻止或提高中國電動汽車產品在歐發展和經營成本。

另外，歐盟中國商會亦表示，中國新能源車的優勢不是憑藉所謂的巨額補貼而形成的。歐盟應客觀看待中國電動汽車產業發展，而不是隨意動用單邊經貿工具來阻止或提高中國電動汽車產品在歐發展和經營成本。歐洲市場的開放應體現在具體的行動上，並應為外國企業提供公平、公正和無歧視的營商環境。如果僅因產品來源地而做出市場排除的做法，將有違歐盟在世貿組織的承諾。

歐盟對中國電動汽車展開反補貼調查

歐盟執委會週三（13日）開始對中國電動汽車展開反補貼調查，稱中國對電動汽車的大規模補貼扭曲了歐盟市場。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，「歐洲歡迎競爭，但不是逐底競爭」。

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責任編輯：尹航

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