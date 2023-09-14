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布林肯點名「中國是最嚴重的長期挑戰」 京曾批違時代潮流

國情動向 12:15 2023/09/14

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週三（13日）表示，後冷戰時代已結束，進入與威權激烈競爭。他點名中俄威脅，指中國是最嚴重的長期挑戰。

中國外交部曾表示，美國出於地緣政治目的，經常編造所謂「威脅」，借機遏制打壓別國，維護一己霸權私利。這種做法違背時代潮流，損害的是國際社會的共同利益。

布林肯：中國是最嚴重的長期挑戰

布林肯週三赴約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）發表演說，講述在後冷戰時代終結、世界進入與威權激烈競爭初期的「歷史轉折點」之際，拜登政府如何利用合縱連橫外交策略因應當前挑戰。

布林肯表示，越來越多人意識到，許多後冷戰時代形塑國家作為的核心假設，已不再適用；過去數十年來地緣政治的相對穩定，也逐漸被與威權激烈競爭所取代。

王毅下周一訪俄 與俄外長拉夫羅夫會談

外交部駁斥「中國經濟崩潰論」 指整體回升向好

布林肯點名俄羅斯與中國，指俄羅斯是對國際秩序、主權原則、領土完整性、國家獨立性和普世人權「最立即、急迫的威脅」，而中國是最嚴重的長期挑戰。

如同俄烏戰爭所示，布林肯說，國際秩序若在某處遭攻擊，衝擊不會僅限單一區域。

他表示，美國把握此新認知，集結跨大西洋與印太區域盟友，一同捍衛共享安全、繁榮與自由。

責任編輯：尹航

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