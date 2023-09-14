談福建設兩岸示範區 中央台辦：融合有好處、閩台親上親

國務院日前提出支持福建探索建設兩岸融合發展示範區，中央台辦副主任潘賢掌指，重點是支持福建充分發揮對台獨特優勢和先行先試作用，讓台灣同胞充分感受到「融合有好處、閩台親上親」。

潘賢掌在國務院新聞辦記者會上表示，《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》目標是在福建全省域基本建成兩岸融合發展示範區，充分顯現福建作為台胞台企登陸第一家園的效應。

《意見》立足福建出台更大力度、更為開放的同等待遇政策，例如放寬市場准入特別措施；擴大直接採認台灣職業資格範圍；為台灣農漁民在用地、融資、開拓內銷市場等方面提供更多便利；支持金門、馬祖居民在廈門、福州同等享受當地居民待遇；試點允許台灣業者在閩設立廣播電視節目製作經營公司等。潘賢掌形容，就是讓台胞「願意來、留得住、融得進、發展好」。

發改委：爭取實現坐高鐵跨過台灣海峽

另外，國家發展改革委副主任叢亮在會上指出，大陸近年積極推動福建交通基礎設施規劃和建設，建成綜合立體的交通網絡，已經具備連接閩台兩地高速通道的工程技術能力。

他説，兩岸各界對兩岸基礎設施直接聯通期盼已久。「我們要共同努力，爭取早日實現兩岸民眾坐著高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想，促進更多台灣地區的商品搭乘中歐班列等暢達歐亞市場，更好惠及兩岸同胞。」

在能源資源互通方面，叢亮指，福建南外海灘的淺灘適宜海上風電發展，具備向台灣地區大規模輸送綠色電力的條件。大陸願意加強兩岸能源領域合作，共同推動兩岸能源綠色轉型發展。

國務院：支持福建建兩岸融合發展示範區

責任編輯：易燕丹

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