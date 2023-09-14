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茅台再出跨界產品 夥Dove推酒心朱古力單價或超20元

社會熱點 15:26 2023/09/14

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繼「醬香拿鐵」走紅後，貴州茅台又有跨界產品，與美資瑪氏（Mars）旗下德芙（Dove）巧克力合作推出酒心巧克力，預定本周六（16日）上市。

貴州茅台與Dove官方微博今早一同發布新海報，稱「官宣了！不藏了，酒心巧克力，9月16日見。」新產品相關話題隨即登上微博熱搜榜第一位，截至發稿，微博閲讀量已達2.9億。

中新經緯引述廣東省食品安全保障促進會副會長、食品產業分析師朱丹蓬稱，「（酒心巧克力）第一波剛出來的時候，可能整體銷量還不錯，但後續的復購率、可持續性應該不會太理想。」

至於定價問題，朱丹蓬預計，酒心巧克力單顆售價或超20元人民幣，在體重管理、營養管理等因素影響下，該產品或更多是禮品屬性，而不是消費屬性。

中國酒業獨立評論人肖竹青則表示，茅台陸續推出醬香拿鐵、酒心巧克力，是繼茅台冰淇淋之後，主動向年輕消費群體靠近的又一次突破，旨在打破對茅台的刻板印象，向消費者展現茅台創新、活力、潮流的另一面，是培育年輕消費者茅台醬香口感，推動茅台品牌年輕化、時尚化的重要抓手。

茅台瑞幸聯名出19元「醬香拿鐵」 揸車不建議喝

瑞幸：多數分店醬香拿鐵本周內售罄 已緊急採購茅台酒

責任編輯：易燕丹

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