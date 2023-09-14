官媒列四個原因 指人民幣匯率外部壓力有望緩解

官方接連釋出穩匯率措施，除上調中間價外，人行據報向國有大行作「窗口指導」，要求在外滙市場暫緩平倉，緩和人幣下行壓力。人行下屬媒體《金融時報》列出四個原因，指人民幣匯率外部壓力有望緩解。

今日人民幣兌美元在岸價（CNY）收報7.2701，較上日漲88點。中間價報7.1874，較上日調升20點，續創逾一周新高。

官媒：支撐美元的外部因素正在減弱

《金融時報》指出，近期美元指數大幅走強，中美利差持續倒掛，短期人民幣匯率走貶，但支撐美元的外部因素正在減弱。



其一是美元走強不可持續。業內人士表示，加息對美國經濟金融的累積效應不斷顯現。8月美國消費者信心指數遠低於市場預期，7月職位空缺數也位於兩年多來最低，作為資金供給方的中小銀行風險也有暴露。目前105左右的美元指數處於歷史相對高位，繼續走強概率不大。



其二是美國通脹走勢相對符合預期，美聯儲加息已近尾聲。美國8月CPI按年上漲3.7%，包括住房價格在內的核心CPI按年增速則繼續回落，基本符合預期。數據發布後，市場加息預期進一步降溫，美元指數並未走強。芝加哥商品交易所期貨定價數據顯示，9月美聯儲加息概率僅為3%左右，基本可以確定本月再度暫停加息；11月加息概率在40%左右，也在逐步下行。



其三是主要非美貨幣走強也會對美元指數有一定牽制。市場分析認為，前期美元指數較強，很大原因是歐元、日元持續走弱導致。但歐元區通脹未能如期放緩，9月14日歐央行仍有加息可能，加之日本央行近日對物價和工資上漲越來越有信心，由鴿轉鷹暗示要結束負利率，對美元指數形成牽制。



此外，人行有充足的匯率應對儲備工具。市場人士認為，央行匯率管理有很多辦法，工具箱豐富。人行有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。

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責任編輯：尹航

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