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人行宣布明起降準0.25個百分點 料釋放逾5000億元

經濟脈搏 18:25 2023/09/14

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人民銀行宣布於明日（9月15日）起下調金融機構存款準備金率0.25個百分點至約7.4%，為市場提供中長期流動性，並釋放加大貨幣政策刺激經濟復甦力度的訊號。這是人行繼今年3月27日之後，再次決定降準0.25個百分點。市場估算此次降準釋放流動性逾5000億元（人民幣，下同）。

人行還在公告中表示，當前中國經濟運行持續恢復，將兼顧內外平衡，保持彙率基本穩定，穩固支持實體經濟持續恢復向好。人行將精準有力實施好穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕、信貸合理增長、貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，更好地支持重點領域和薄弱環節。

央視隨後發表文章指，此前已有不少市場分析認為中長期流動性出現短缺，採取降準等手段對沖近期流動性擾動因素是一種合適選擇，此次降準並非意料之外。央行連出降息、優化房地產金融政策等大招後，年內二度降準，篤定不移推動經濟持續恢復、回升向好。近期宏觀政策組合拳果斷連續出手，財稅、房地產、貨幣政策接連發力，市場預期明顯好轉，但經濟回升彈性仍有待增強，二度降準將繼續接力體現政策支持效應。

《上海證券報》引專家指，本次降準將釋放中長期流動性超5000億元，真金白銀激勵金融機構增加對實體經濟的資金投入，預計宏觀指標將呈現更多積極變化。該報又引市場人士指，此次降準體現了宏觀政策的持續發力，對穩住宏觀經濟具有重要促進作用，有助於扭轉市場情緒。

英大證券首席經濟學家李大霄表示，此次降準未選擇在周末，大幅超出市場預期，對穩經濟穩房市穩股市具備重要作用，料股市會有明顯正面反應。

中信證券首席經濟學家明明則指，估算釋放流動性5000至6000億元，市場流動性將有所放鬆，貨幣市場利率和中長期債券利率也將隨之下降，發揮降低實體經濟融資成本的作用。他稱，考慮到本月還要跨季末的流動性缺口以及未來幾個月MLF到期量比較大，降準有助於增加流動性供給，平穩市場流動性運行。

在人行宣布降準後，離岸人民幣短暫觸及盤中低點後再回升。光大銀行金融市場部研究員周茂華預期此次降準對人民幣影響有限。

人行今年8月份加大了政策支持力度，意外將一年期中期借貸便利（MLF）利率下調15基點至2.5%，創三年來最大降幅。這是人行今年第二次下調該利率。大多數經濟學家預期人行周五將維持該利率不變。 

責任編輯：尹航

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