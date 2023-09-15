中國樓市 | 8月各線城市新房、二手房價格均按月下跌

國家統計局公佈8月70個大中城市城市樓價變動數據，價格上漲城市個數減少，各線城市商品住宅銷售價格按月下降、按年有漲有降。

一線城市僅上海 新房價格按月上漲

按月看，新房方面，從8月份，一線城市新房價格由上月持平轉為下降0.2%，其中北京、廣州和深圳分別下降0.2%、0.3%和0.6%，上海上漲0.1%。二線城市新房價格下降0.2%，降幅與上月相同。三線城市新房價格下降0.4%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

二手房方面，8月份，一線城市二手房價格下降0.2%，降幅比上月收窄0.6個百分點，其中北京上漲0.4%，上海、廣州和深圳分別下降0.3%、0.6%和0.2%。二、三線城市二手房價格分別下降0.5%和0.4%，降幅均與上月相同。

8月份，70個大中城市中，新房和二手房價格按月上漲城市分別有17個和3個，比上月均減少3個。

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按年看，新房方面，8月份，一線城市新房價格上漲0.6%，漲幅比上月回落0.4個百分點。二線城市新房價格上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市新房價格下降1.4%，降幅比上月收窄0.1個百分點。

二手房方面，8月份，一、二線城市二手房價格分別下降1.6%和3.0%，降幅比上月分別擴大0.2和0.3個百分點。三線城市二手房價格下降3.5%，降幅與上月相同。

8月份，70個大中城市中，新房和二手房價格按年上漲城市分別有25個和3個，比上月分別減少1個和2個。

責任編輯：尹航

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