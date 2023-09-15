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內地8月70城樓價按月跌幅為10個月最大 分析指政策需更大膽

經濟脈搏 09:47 2023/09/15

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國家統計局公佈8月70個大中城市城市樓價變動數據，價格上漲城市個數減少，各線城市商品住宅銷售價格按月下降、按年有漲有降。據路透測算，8月，70城房價指數按年跌0.1%，按月跌0.3%，創10個月最大跌幅，一線城市今年來首次轉跌。

分析認為，當前措施尚不足以扭轉房地產行業困境，未來幾個月更積極的寬鬆政策有望紛至沓來，考慮到大型發展商的風險傳染威脅，政策需更大膽。

（第二版新增分析）

一線城市中 僅上海新房價格按月上漲

按月看，新房方面，從8月份，一線城市新房價格由上月持平轉為下降0.2%，其中北京、廣州和深圳分別下降0.2%、0.3%和0.6%，上海上漲0.1%。二線城市新房價格下降0.2%，降幅與上月相同。三線城市新房價格下降0.4%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

二手房方面，8月份，一線城市二手房價格下降0.2%，降幅比上月收窄0.6個百分點，其中北京上漲0.4%，上海、廣州和深圳分別下降0.3%、0.6%和0.2%。二、三線城市二手房價格分別下降0.5%和0.4%，降幅均與上月相同。

8月份，70個大中城市中，新房和二手房價格按月上漲城市分別有17個和3個，比上月均減少3個。

中國樓市 | 北京解除二手房指導價限制

中國樓市 | 南京全面取消限購 首套房首付降至兩成

中國樓市 | 四大行調整存量首套個人住房貸款利率

按年看，新房方面，8月份，一線城市新房價格上漲0.6%，漲幅比上月回落0.4個百分點。二線城市新房價格上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市新房價格下降1.4%，降幅比上月收窄0.1個百分點。

二手房方面，8月份，一、二線城市二手房價格分別下降1.6%和3.0%，降幅比上月分別擴大0.2和0.3個百分點。三線城市二手房價格下降3.5%，降幅與上月相同。

8月份，70個大中城市中，新房和二手房價格按年上漲城市分別有25個和3個，比上月分別減少1個和2個。

分析：中國須採取更激進的房地產寬鬆措施

8月底，內地出台一系列扶持樓市措施，包括降低存量首套房貸利率，四個一線城市在內的多地實施認房不認貸等。

野村證券首席中國經濟學家陸挺稱，儘管一些寬鬆措施非常受歡迎，但他認為絕對不足以徹底扭轉局面。雖然人行降準會注入一定的流動性，但短期內更大的風險來自於一些房地產開發商和金融機構，小幅降準的作用微乎其微。真正的問題不是信貸供給不足，而是有效信貸需求不足。他指出，中國可能必須採取更激進的房地產寬鬆措施才能實現真正的復甦。

內地多城二手房源急增 有地方9小時增3200套

美國銀行最新報告預計，更加協調的寬鬆政策時期才剛剛開始，政策制定者將在9月和10月作出更積極反應。

穆迪週四將中國房地產行業的評級展望從穩定下調至負面。該機構預計，未來6至12個月，中國房地產合同銷售額將下降約5%，政府促進房地產購買措施的影響可能是短暫且不均衡的。

責任編輯：尹航

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