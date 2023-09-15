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內地8月消費按年增4.6%工業增4.5% 均勝預期

經濟脈搏 10:06 2023/09/15

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內地8月社會消費品零售總額按年增 4.6%，高於預期的 3%。規模以上工業增加值按年增 4.5%，高於預期的 3.9%。國家統計局表示，8月份國民經濟恢復向好。但也要看到，國際環境仍複雜嚴峻，世界經濟復甦乏力，國內經濟結構性矛盾和周期性因素疊加，持續恢復基礎仍然需要鞏固。

下階段，要著力擴大國內需求，加快建設現代化產業體系，深化改革開放，激發經營主體活力，推動經濟運行持續好轉，努力實現質的有效提升和量的合理增長。

工業

8月份，全國規模以上工業增加值按年增長4.5%，比上月加快0.8個百分點；按月增長0.50%。分三大門類看，採礦業增加值按年增長2.3%，製造業增長5.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長0.2%。裝備製造業增加值按年增長5.4%，比上月加快2.1個百分點；高技術製造業增加值增長2.9%，加快2.2個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值按年增長5.2%；股份制企業增長5.7%，外商及港澳台商投資企業增長0.8%；私營企業增長3.4%。分產品看，太陽能電池、服務機器人、光電子器件產品產量按年分別增長77.8%、73.7%、29.9%。

1-8月份，全國規模以上工業增加值按年增長3.9%。

消費

8月份，社會消費品零售總額37933億元，按年增長4.6%，比上月加快2.1個百分點；按月增長0.31%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額32974億元，按年增長4.4%；鄉村消費品零售額4959億元，增長6.3%。按消費類型分，商品零售33721億元，增長3.7%；餐飲收入4212億元，增長12.4%。在限額以上單位商品零售額中，化妝品類、通訊器材類、金銀珠寶類、家具類商品零售額分別增長9.7%、8.5%、7.2%、4.8%。

1-8月份，社會消費品零售總額302281億元，按年增長7.0%。

投資

1-8月份，全國固定資產投資（不含農戶）327042億元，按年增長3.2%，比1-7月份回落0.2個百分點。分領域看，基礎設施投資按年增長6.4%，製造業投資增長5.9%，房地產開發投資下降8.8%。全國商品房銷售面積73949萬平方米，按年下降7.1%；商品房銷售額78158億元，下降3.2%。分產業看，第一產業投資按年下降1.3%，第二產業投資增長8.8%，第三產業投資增長0.9%。民間投資下降0.7%。高技術產業投資按年增長11.3%，其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長11.2%、11.5%。高技術製造業中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通信設備製造業投資分別增長17.5%、12.8%；高技術服務業中，科技成果轉化服務業、專業技術服務業投資分別增長42.1%、28.3%。

8月份，固定資產投資（不含農戶）按月增長0.26%。

就業

8月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.8%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4%。31個大城市城鎮調查失業率為5.3%，比上月下降0.1個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。

至於青年失業數據，國家統計局上月發布會時已表示暫停發布。

責任編輯：尹航

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