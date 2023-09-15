國家統計局：8月青年就業有明顯改善

曾連月高企的內地青年失業率備受關注，國家統計局上月表示該數據將暫停發布。在今日的記者會上，國家統計局發言人付凌暉提到，今年青年就業在8月份出現明顯改善。但他並未公佈具體數據。另外，當被問及預計何時可繼續發布分年齡段的城鎮調查失業率，付凌暉未有回答。

國家統計局在7月份國民經濟運行情況發布會上表示，將暫停發布分年齡段的城鎮調查失業率，主要原因是經濟社會在不斷發展，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需進一步健全優化。

國家統計局：就業壓力依然存在

今日當被問及分年齡段的城鎮調查失業率的優化情況時，付凌暉表示，從歷史來看，8月份青年人就業呈整體改善趨勢。今年，從調研和一些部門的數據情況來看，青年人就業在8月份出現明顯改善，說明就業政策特別是青年人就業政策效果逐步顯現。

付凌暉表示，8月份，就業形勢持續改善。一是全國城鎮調查失業率下降至5.2%，比上月低0.1個百分點，也低於上年同期，與疫情前2019年同期持平。二是農民工就業形勢較好，外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4%，比上月下降0.4個百分點，為今年較低水平。三是大城市就業總體穩定。8月份，31個大城市城鎮調查失業率為5.3%，比上月下降0.1個百分點。

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他說，當前，就業形勢總體穩定，主要是經濟穩定恢復，吸納就業增多。尤其是服務業加快恢復，服務業吸納就業容量擴大，對於帶動就業發揮重要作用。同時，穩就業各項政策也為就業改善創造有利條件。

但也要看到，就業壓力依然存在，尤其是結構性矛盾較為突出，穩定和擴大就業，提高就業質量，仍需要繼續努力。下階段，要著力擴大國內需求，推動經濟持續恢復，增加就業崗位，促進就業容量大的行業平穩發展，加強對重點人群就業幫扶，推動職業技能培訓，積極發展新業態新模式，提供更多就業選擇。

責任編輯：尹航

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