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國家統計局：CPI漲幅有望繼續回升、PPI降幅有望持續收窄

經濟脈搏 12:07 2023/09/15

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8月份CPI按年增速回升至正增長區間，按月增速略有上升；PPI按年下降3%，按月今年以來首次轉正。對於CPI、PPI下階段走勢，國家統計局預計，CPI漲幅有望繼續回升，PPI降幅收窄態勢有望持續。

國家統計局發言人付凌暉表示，從下階段情況來看，國內需求穩步恢復，市場供求關係有望繼續改善。隨著中秋、國慶臨近，食品和服務需求有望增加，將拉動相關價格，加之上年同期基數逐步走低，CPI漲幅有望繼續回升。市場價格溫和上漲，有利於消費增長，也有利於穩定生產者預期，促進市場平穩運行。

PPI降幅收窄態勢有望持續，主要是由於國內市場需求拉動有望增強。8月份，製造業PMI中新訂單指數回升到景氣區間，產業結構優化調整有利於價格改善。8月份，新能源汽車整車製造業價格按月上漲0.8%，加之上年同期基數逐步走低，PPI有望逐步回升。PPI的回升對於改善企業生產經營、提振發展信心，將發揮積極作用。近期，工業企業利潤總體出現改善情況，也與PPI回升有著密切聯繫。

國家統計局：8月青年就業有明顯改善

內地8月消費按年增4.6%工業增4.5% 均勝預期（不斷更新）

責任編輯：尹航

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