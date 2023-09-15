分析 | 內地8月數據釋放經濟企穩信號 仍需後續政策加持

內地8月工業消費均勝預期增長，加上稍早向好的金融及外貿數據，市場認為中國經濟已在底部上探。

路透社引述分析師們認為，要維持經濟企穩的勢頭仍待後續刺激政策的加持。人行年內第二次降準，今日並疊加MLF（中期借貸便利）超量平價續作，均顯示政策層對市場信心提振的用意，預計後續仍有支持措施陸續釋放。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，經濟出現企穩跡象，說明前期政策寬鬆起到了效果，後續要看政策的提振效應能否持續、以及能持續多久。

他預計未來還會有更多政策出台，將助力經濟進一步好轉。重點關注城中村改造相關政策何時推出、力度有多大、對於穩經濟能發揮多大作用。

凱投宏觀中國經濟主管預計，年內中國將進一步放鬆貨幣政策，房地產市場將得到進一步支持，並採取措施提供財政支持，若確實如此，經濟最糟糕的時期可能已經過去。

今日稍早，國家統計局公布，內地8月社會消費品零售總額按年增 4.6%，高於預期的 3%。規模以上工業增加值按年增 4.5%，高於預期的3.9%。

內地8月消費按年增4.6%工業增4.5% 均勝預期

內地8月工業、零售數據勝預期 A股及人民幣拉升

人行宣布明起降準0.25個百分點 料釋放逾5000億元

責任編輯：袁瑋婧