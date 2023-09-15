英國指中國間諜活動越界 駐英使館批賊喊抓賊

上一篇文章
涉對台售武 中國制裁兩美國軍工企業包括洛歇馬丁分公司
下載 App
免費即時新聞
立即掃描，搶先下載
專題:hket 十大電子書
英國政府回應國會下議院涉華報告，指中國的間諜活動規模龐大，部分行動已越界，須採取更多措施保護自身利益。中國駐英國使館表示堅決反對，批評英方賊喊抓賊。
中國駐英國使館發言人表示，英國議會有關委員會的所謂涉華報告捕風捉影、捏造事實、惡意抹黑中國，中方此前已闡明嚴正立場。英國政府對這樣一份虛假報告所作的回應毫無根據，蓄意抹黑中國，完全是政治操弄，中方堅決反對，予以強烈譴責。
發言人指，中國外交一貫奉行互不干涉內政原則，中方沒有必要、更沒有興趣對英國搞情報搜集活動或進行所謂的「滲透」「干涉」。中國是網絡安全的堅定維護者，也是網絡竊密和攻擊的主要受害國之一，英方炒作所謂中國「網絡威脅」，是典型的賊喊抓賊。
發言人稱，英國政府毫無原則地附和那些別有用心的政客炮制的所謂涉華報告，只會貽笑大方，嚴重損害自身國際信譽。中方敦促英方尊重客觀事實，停止反華政治操弄，停止散布詆毀中國的謠言，停止給中英關係發展製造障礙。
英國政府周四（14日）對英議會下院情報與安全委員會7月發布的涉華報告作出回應，指中國對英國開展情報搜集活動，試圖對英滲透、干涉英國民主，並對來自中國的網絡威脅行動等表示關切。
責任編輯：易燕丹
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道