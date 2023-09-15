分析 | 意外降準日人行超量續作MLF 業內料年內降息可期

人行今起降準0.25個百分點，是繼3月來年內第二次降準。人行今日又超量續作中期借貸便利（MLF），同時疊加時隔八個月重啟的14天期逆回購，維穩流動性及支持銀行放貸等意圖盡顯。業內人士認為，本月LPR或持穩，但經濟復甦遠未達標，年內再次降息可期。

人行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，保持季末流動性平穩，今日開展5910億元(人民幣,下同)1年期MLF操作，利率持平在2.5厘。該規模超過了本月4000億的MLF到期量。

人行同時還進行1390億元逆回購操作，其中7天期1050億元，利率持平於1.8厘；14天期逆回購340億元，為時隔近8個月後的首次現身，該期限利率1.95厘，較上一次的2.15厘下調20個基點，與6月、8月7天期逆回購利率兩次累計下調幅度相同。

路透引述澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，降準+MLF增量共計淨投放近7000億元長期流動性，可以有效降低銀行負債成本。

他認為，貨幣政策密集秀肌肉，也帶給市場穩增長的預期。預計四季度仍可能再降息一次，後續寬鬆措施將陸續出台，直至能夠確認增長動能復甦證據。

東方金城首席宏觀分析師王青表示，9月MLF利率不動，降準幅度較小，銀行正在下調存量房貸利率，在這樣的背景下，單獨下調LPR報價的可能性不大。

三菱日聯銀行首席金融市場分析師孫武認為，今日MLF增量平價續做，主要目的在於注入額外流動性，不過預計至年底，貨幣政策將更寬以加速經濟復甦，因此人行仍有可能下調一年期MLF利率20個基點。

南銀理財研究部負責人王強松表示，政策連續出牌後對市場信心起到一定作用，但房地產市場恢復較預期仍有一定差距，若10月經濟數據未明顯改善，不排除人行再次降息可能性。

責任編輯：袁瑋婧