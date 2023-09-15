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涉對台售武 中國制裁兩美國軍工企業包括洛歇馬丁分公司

國情動向 15:48 2023/09/15

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美國近日先後以軍售、軍援和貸款等形式向台灣提供先進武器。為捍衛國家主權和領土完整，中國決定對兩家美國軍工企業實施制裁。

外交部發言人毛寧表示，美國政府不顧中方堅決反對，執意向台灣提供武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國主權和安全利益，在武裝台灣的錯誤危險道路上越走越遠。

毛寧指出，美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）密蘇里州聖路易斯市分公司作為主承包商直接參與8月24日美售台武器，諾斯羅普·格魯曼公司（Northrop Grumman）多次參與美售台武器。根據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方決定對上述兩家美國軍工企業實施制裁。

毛寧強調，中國政府捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器，停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，否則必將遭到中方堅決有力回擊。

美國首以「外國軍事融資」軍援台灣 京：堅決反制

美再批5億美元對台軍售 京斥危害台海和平促撤銷

責任編輯：易燕丹

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