官媒《解放軍報》罕見提戰鬥力「短板弱項」

官媒《解放軍報》報道，火箭軍有黨委領導早前去到演習前線，圍繞練兵備戰難題展開專題調研，努力補齊影響部隊戰鬥力建設的短板弱項。

路透社指出，這篇報道罕見點出火箭軍在備戰能力上出現短缺。

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《解放軍報》報道指，火箭軍有黨委領導早前去到演習前線，圍繞練兵備戰難題展開專題調研，努力補齊影響部隊戰鬥力建設的短板弱項。該部領導說，對事關推動部隊高質量發展的重大問題，必須堅持先調研後決策的原則。他們深切感到，要把調查研究「當作天天必做、月月必抓的工作」，對部隊建設和練兵備戰常態化開展問題梳理、難題排查，打通貫徹執行中的堵點淤點難點。

報道還提到，某中心官兵在調查問卷中反映，人員長期處於動散狀態，部分臨時黨組織運行難以滿足實際工作需要。為確保兵撒千里「形散神聚」，該部黨委常委主動領題，同專題調研組赴任務一線展開調研。

該中心黨委書記說，他們將調研的主攻方向聚焦在基層黨組織建設上，著眼力量構成多元、點位部署分散、承擔任務飽滿等特點，出台動散狀態下臨時黨組織運行規範等措施。他們還結合召開專項部署會、協調推進會，不斷夯實任務點位黨組織建設基礎，帶動部隊黨的建設全面過硬。

解放軍火箭軍部隊近來頻受外界關注，前司令據報受查。

《解放軍報》是中共中央軍事委員會的機關報，主管單位為中央軍委政治工作部。

責任編輯：尹航

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