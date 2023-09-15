內地前8月FDI按年降5.1% 商務部指階段性波動是正常

今年前8個月實際使用外資（FDI）金額8471.7億元人民幣，按年降5.1%，降幅較前7個月擴大。商務部表示，外商投資是市場行為，階段性波動是正常的。下一步，商務部將確保針對外資企業的政策落地見效。另外，商務部還公佈，昨日召開全國穩外貿穩外資電視電話會議。

商務部：下一步將確保政策落地見效

商務部表示，今年前8個月全國實際使用外資按年出現下降主要有兩方面原因：一是世界經濟恢復緩慢，全球跨國投資乏力。聯合國貿發會議《2023年世界投資報告》稱，2022年全球外國直接投資下降12%，今年仍面臨較大下行壓力。根據經濟合作與發展組織（OECD）7月發布的報告，初步估計2023年一季度全球外商投資按年下降25%。

二是去年同期基數較大。2020-2022年的3年間，中國克服全球跨國投資整體低迷、新冠肺炎疫情等不利影響，不斷加大外資工作力度，吸收外資實現持續穩定增長，2022年中國吸引外資規模已超過1.2萬億元人民幣，再創歷史新高，3年平均增幅8.6%。去年前8個月實際使用外資金額也是歷史同期最高。

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商務部強調，外商投資是市場行為，階段性波動是正常的。既要看規模，也要看結構，既要看當下，也要看長遠。1-8月高技術製造業實際使用外資增長19.7%，引資質量持續提升；全國新設立外商投資企業按年增長33%，充分體現外商對於長期在華投資的信心。

昨日召開全國穩外貿穩外資電視電話會議

前不久，國務院出台了《關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》，聚焦外資企業的突出關切，推出了新一批24條針對性政策措施。下一步，商務部將會同各地方、各部門加強政策宣介，完善配套措施，狠抓貫徹落實，確保政策落地見效。同時，將繼續辦好「投資中國年」系列活動，進一步深化與外資企業常態化交流溝通，提高服務保障針對性，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

另外，商務部還公佈，昨日全國穩外貿穩外資電視電話會議在北京召開，會上對下一階段穩外貿穩外資工作作出安排。會議指出，穩住外貿外資基本盤，完成全年目標任務，要用好政策空間，找准發力方向，多措並舉打好政策措施「組合拳」，著力抓好幫助企業穩訂單拓市場、進一步優化外商投資環境等十項重點工作。

責任編輯：尹航

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