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IMF總裁籲中國轉換經濟增長模式 專注提振國內消費

社會熱點 10:12 2023/09/16

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國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃說，將呼籲中國將經濟增長模式轉向專注提振國內消費。

格奧爾基耶娃接受路透社專訪時表示，國際貨幣基金組織將在即將出爐的諮詢文件中，向中國政府轉達該組織對中國經濟政策的審查信息，包括希望中國提振疲弱的國內消費、正視房地產領域陷入困境和地方政府債務情況，以及其他拖累中國和全球經濟增長的問題。

她指，國際貨幣基金組織將強烈敦促北京改變其增長模式，不再依賴債務驅動的基礎設施投資和房地產。「我們奉勸中國改變政策，將經濟增長模式向促進國內消費轉移，因為在目前的環境裏，通過傳統模式向基礎設施建設投入更多資金，已無法取得成效。」

格奧爾基耶娃表示，伴隨着歐美企業將供應鏈從中國轉移，中國的老齡化人口和生產力的下降也都「抑制」經濟增長率。中國在房地產領域的問題，也促使消費者收緊支出。

格奧爾基耶娃預計，在沒有結構性改革的情況下，中國中期經濟增長將低於4%。

IMF7月預估中國2023年經濟增長為5%，2024年經濟增長則為4.5%，並警告如果房地產增長萎縮，經濟增長可能低於預期。

格奧爾基耶娃也說，與其解救受困的房地產發展商，中國應該出資確保購房者的樓房可如期交付，以提振消費者對房地產領域的信心。

責任編輯：袁瑋婧

 

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