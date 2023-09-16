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廣東76名教師開學前突遭解聘 學校：地產集團縮減開支

社會熱點 12:38 2023/09/16

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日前，有關「開學在即，惠州市惠陽區一所學校突然下發通知要大批解聘教師」的短視頻熱傳，引起了社會廣泛關注。學校回應指，該學校本由一地產集團出資聘請部分教師，然而因近年效益不佳要縮減開支。

據南方都市報報道，惠陽華附一名被解聘的老師投訴，學校沒有提前告知，8月26日才正式通知，把他們這批教師解聘了。被解聘的多名教師們表示，原本都已經做好了迎接新學期的準備，卻突然被通知解聘，讓他們感到困惑和無助。

另一名被解聘的老師認為，老師與其他職業不一樣，受時間限制。學校解聘時間臨近開學，附近其他學校的招聘已經結束，自己很難再找到新的工作機會。

據了解，涉事的惠陽華附是星河丹堤小區2014年配建的一所十二年一貫制公辦學校。該校校長周建智透露，隨着該小區適齡兒童、少年增多，就近入讀該校的需求增加，星河丹堤開發商惠州陽光新都房地產開發有限公司（以下簡稱「星河集團」） 向學校提出，由其出資、學校自主聘請擴大辦學規模所需部分教師，解決業主小孩就近讀書問題。2014年-2021年，每學年秋季開學前由學校按就讀學生數量核定所需增配教師員額，由星河集團出資、學校聘請並每年簽訂為期一年的合同聘請校聘教師（2022年以後，該校未再新增此類校聘教師）。截至目前，該校共有此類校聘教師76名。

周建智介紹，當年星河集團的售房情況較好，考慮到實際狀況，願意支付一定費用，讓學校通過自主招聘老師的方式來補充師資缺口。 「不過受到近幾年大環境影響，星河集團效益不佳，要縮減開支。2022年12月，星河集團提出要解聘76名老師。」

周建智稱，學校與星河集團進行多次協商。最後，才讓星河集團同意繼續支付2023年1-7月的這部分教師工資。去年已口頭告知老師情況，會隨時解聘老師。星河集團通知學校從2023年8月起無法再支付以上76位校聘教師的工資。目前解聘這部分老師，會按照「N（年限×平均每個月工資）+8月工資 」方式補償，即 「每服務一年，補償一個月的基本工資（不含社保），大於6個月算一年，小於6個月算半年補半個月」。

惠陽區教育局回應，依法依規發放補償，目前已與73名校聘教師協商一致，解除了勞動合同，終止了雙方的勞動權利義務。「總體來看，大部分校聘教師對依法解除勞動合同表示理解，僅有個別老師期望值過高，暫時沒有接受補償，反映訴求較為強烈，我們也持續保持與其聯繫溝通。」 

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責任編輯：袁瑋婧

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老師 職位招聘 中學 地產 惠州 學校 教育局

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