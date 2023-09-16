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中柬聯合公報：深化打擊跨境賭博電信詐騙等務實合作

國情動向 14:08 2023/09/16

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應中國總理李強邀請，柬埔寨首相洪瑪奈（Hun Manet）14日至16日訪問中國大陸，中柬政府今日（16日）發布聯合公報，強調深化兩國打擊跨境賭博、電信詐騙的務實合作，開展「一帶一路」重大項目安保合作。

據新華社發布，公報內含八大項。公報提到，雙方高度評價建交65年來中柬關係取得的長足發展，將堅定不移攜手構建高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體。雙方一致同意保持高層戰略溝通，就中柬關係及共同關心的重大問題加強協調配合。雙方同意發揮好中柬政府間協調委員會統籌作用，深化治國理政交流與密切合作。

公報並提及台灣，柬方重申恪守「一個中國原則」，強調「台灣問題」是中國內政，任何外部勢力無權干涉，柬方也反對任何利用「台灣問題」干涉中國內政、圍堵遏制中國的圖謀，反對任何形式的台獨。柬方強調，絕不同台灣發展任何形式的官方關係。

經貿方面，雙方同意推動「一帶一路」倡議同柬埔寨「五角戰略」對接，深化中柬全面戰略合作夥伴關係，鼓勵兩國企業加強農用工業、交通基礎設施、電力、能源、製造業等領域合作。中方支持柬埔寨鐵路建設，並推進公路、污水處理等配套基礎設施建設，加強電力和電網合作。

公報還說，加快擴大兩國間農產品貿易，探討在柬建設現代農業示範區。加強水電、光電等清潔能源合作。支持雙方空運企業根據市場需求增加中柬航班，為雙邊經貿合作與人員往來提供便利。

公報又說，落實好中柬自貿協定，高質量實施「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），推動中國－東協自貿區3.0版談判。柬埔寨支持香港加入RCEP。

兩軍交流方面，保持兩軍高層交往，拓展兩軍有關業務部門之間、軍兵種之間的交往，深化在教育訓練、聯演聯訓、醫療衛勤、掃雷等領域務實合作，加強多邊協調配合。

公報指出，雙方反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義，反對搞針對特定國家的排他性小圈子。雙方願共同維護世貿組織基本原則和核心價值，支持世貿組織進行必要改革。雙方將加強在反干涉、防範「顏色革命」領域合作。

南海議題上，雙方呼籲有關各方繼續全面有效落實「南海各方行為宣言」，深化海上合作，在協商一致基礎上早日達成實質、有效的「南海行為準則」，任何利用南海問題破壞地區和平與互信的圖謀注定無法得逞。

洪瑪奈訪華期間，中柬簽署「關於構建新時代中柬命運共同體行動計劃（2024－2028）」以及多份合作文件，涵蓋工業發展走廊、魚米走廊、基礎設施、數字經濟、綠色發展、檢驗檢疫、林業和野生動植物、發展合作等領域。

柬埔寨首相洪瑪奈周四訪華 將晤習近平

責任編輯：袁瑋婧

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