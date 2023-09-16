國慶假首日火車票遭瘋搶 單日售逾2200萬張創新高

內地中秋與國慶假期首日火車票昨正式開搶，多個熱門地點一分鐘賣光，大批民眾及網友哀號「秒沒」、「比演唱會還難搶」。鐵路部門指昨日售票量達到2287.7萬張，創歷史新高。

據中新經緯報道，昨天起，旅客可通過鐵路12306網站、App等購買中秋十一假期首日（9月29日）火車票。據多家旅行平台數據顯示，眾多車次開售即售罄，多趟熱門出京火車票在開售1分鐘後即賣光。

國鐵集團客運部負責人介紹，售票量反映人民群眾出行需求和經濟社會發展趨勢。9月15日售票量再創歷史新高，鐵路12306系統訪問量達532億次，反映了即將到來的國慶黃金周旅客出行需求更為強勁。

該負責人介紹，為了做好售票服務工作，鐵路部門提前研判，做好了充分準備。一是千方百計增加運輸能力。最大限度運用線路、車輛等資源，挖掘運輸潛力，全國鐵路實行高峰運行圖，日均旅客座席能力預計較2019年同期增長18.5%。增開跨鐵路局集團公司的直通旅客列車320列，其中日間動車組14列、夜間動車組200列、普速旅客列車106列；採取動車組重聯運行、普速旅客列車加掛車廂等方式，增加熱門方向旅客座席，進京、進滬、進穗方向原則上滿軸或滿編組運行；各鐵路局集團公司根據客流需求，靈活增開管內旅客列車。

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責任編輯 袁瑋婧