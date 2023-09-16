深圳21條措施促消費 多舉措便利港人北上

深圳發布21條措施促消費，其中有部分內容為港人提供便利，吸引香港人北上消費。

深圳發改委昨日印發《深圳市关于促进消费的若干措施》，從優化消費環境、鼓勵汽車消費、支持住房消費、壯大服務消費 、挖掘數字消費潛力、便利港人消費等提出21條措施。

深圳發改委表示，各區正策劃推出「一張消費地圖、一份特色榜單、一批消費線路、一部精美宣傳片、一場特色活動、一條特色街區」，市商務局等部門組織各商圈針對港澳居民推出註冊、預約、查驗、積分等服務，設立專門宣傳架，提供包含旅遊、消費、文娛等內容的諮詢手冊，增設粵語專席服務和參觀指引服務。口岸區域綜合服務方面，市口岸辦於8月印發《深圳陸路口岸進一步優化通關環境提升通關便利化的若干措施》，着力保障出入境旅客通關順暢、安全，下一步將增加交通指引等標識標牌，推廣口岸便民服務點，提供通關及周邊交通諮詢幫助。交通接駁方面，9月8日，南山區開通3條連接深圳灣口岸和南山重要商圈景區的消費文旅免費專線，下一步市交通運輸局將會同有關區評估運營情況，總結經驗、視情推廣。



發改委還將在跨境支付方面為港人提供便利，為港澳人士提供多門類、多品種的跨境支付方式，着重提高商場超市、餐飲、停車場等現金使用頻率較高場景的現金服務水平，作為全國首批數字人民幣試點城市，在深港跨境等領域做出大量探索，今年上半年羅湖區開展全國首場數字人民幣跨境消費嘉年華活動，試點數字人民幣與香港主流支付方式互聯互通，

目前香港居民可通過中銀香港應用程式BoC Pay開通數字人民幣錢包或憑藉回鄉證等有效證件在數字人民幣硬錢包自助發卡機申領硬錢包卡進行消費。接下來，人民銀行深圳市分行、市地方金融監管局等部門將不斷優化跨境支付便利政策，繼續開展系列數字人民幣北上跨境消費活動，實現數字人民幣紅包「境外領取」「境內核銷」，推出數字人民幣硬錢包交通聯名卡，為來深港人使用公共交通提供便利和優惠。

責任編輯：袁瑋婧