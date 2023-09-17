海關啟用新版健康申明卡 往來港澳申報內容優化至9項

據深圳口岸公眾號今日發布，海關總署對健康申報內容進行了優化調整，新版出/入境健康申明卡於9月16日0時正式上線啟用。優化後的入境申報內容由18項優化至10項，出境申報內容由17項優化至9項，往來港澳人員申報內容由11項優化至9項。

深圳口岸公眾號文章指，為進一步統籌做好疫情防控和便利人員往來工作，海關總署對健康申報內容進行了優化調整，形成了第十一版《中華人民共和國出/入境健康申明卡》，於9月16日0時正式上線啟用。出入境人員可使用手機等移動智能終端通過微信小程序、支付寶小程序、互聯網網頁、掌上海關APP等多種渠道進行申報；對於無法通過手機等移動智能終端進行申報的人員，可在口岸現場通過自助申報驗核一體機、紙質健康申明卡等方式進行申報。

▲ 健康申報內容

▲ 健康申報內容

新版健康申明卡按照入境、出境和往來港澳人員等不同場景設置不同申報項目，刪除了境內居住地、座位號等申報內容，簡化了旅居史、聯繫方式的填報要求。優化後的入境申報內容由18項優化至10項，出境申報內容由17項優化至9項，往來港澳人員申報內容由11項優化至9項。

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責任編輯：尹航

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