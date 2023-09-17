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華為徐直軍：中國芯片與國外有差距 但大規模使用或帶來進步

經濟脈搏 15:14 2023/09/17

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華為輪值董事長徐直軍表示，盡管中國生產的芯片等與國外同類產品仍有差距，但如果自己都不去用，差距將永遠是差距；只有我們自己大規模使用，才有可能拉動進步和發展，慢慢追上去。

徐直軍：中國計算產業將長期面臨很多挑戰

徐直軍上週五（15日）在2023世界計算大會上說，計算產業包括了PC（個人電腦）、伺服器、作業系統、資料庫，以及構成PC、伺服器的處理器、記憶體條、SSD（固態硬碟）、HDD（硬碟）、網卡、RAID卡（磁碟陣列）、SSD控制器、網卡晶片、RAID卡芯片，這些是最需要解決的問題。

至於為何要發展中國自己的處理器、操作系統和數據庫，徐直軍表示，如果我們都是用第三國的處理器、操作系統和數據庫，第三國可能通過它的後門或漏洞來獲取PC和服務器上的信息，也有可能對PC和服務器進行攻擊，以及使其作為攻擊載體，去攻擊其它的PC和服務器。所以中國需要擁有自己的處理器、操作系統和數據庫。國產化只有持續提升能力和水平，才能具備安全的能力。

徐直軍認為，中國計算產業將長期面臨很多挑戰。一方面，由於美國對中國半導體產業長期進行出口管制和制裁，使得中國半導體產業在製造工藝上，相當長時間裡處於落後狀態，而且一直處於追趕狀態，只有更先進的工藝才能生產更先進的芯片。另一方面，由於美國的出口管制，中國獲取先進的芯片和計算系統存在挑戰。

徐直軍表示，面對這種形勢，首先，儘管中國生產的芯片、PC及服務器相比國外同類產品有差距，但是如果我們自己不去用，差距將永遠是差距，落後將永遠是落後。只有我們自己大規模去使用，才有可能拉動計算產業的進步和發展，就可以慢慢地追上去。

其次，由於未來不可預判，中國的計算芯片，包括通用CPU、AI處理器等圍繞計算產業的所有芯片，都應構築在實際可獲得的芯片製造工藝基礎上，只有這樣才可持續。

第三，要堅定不移地打造自主的計算生態。有了自己的生態，通過生態的繁榮才可能實現可持續的發展。最後，我們的算力基礎設施要構築在可持續獲得的計算芯片和生態之上，這樣才不會出現突然性、不可預見的崩潰。

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責任編輯：尹航

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