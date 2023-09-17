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浙江省委書記易煉紅晤港媒高層團 冀推動浙港合作交流

國情動向 20:28 2023/09/17

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易煉紅與一眾港媒高層合照。

由19家港媒組成的香港傳媒高層人士浙江參訪團，參觀杭州亞運會主媒體中心、獲選全球「最佳旅遊鄉村」的湖州餘村，並與浙江省委書記易煉紅會面交談。

參訪團16日抵埗浙江省會杭州，參觀了位於杭州國際博覽中心內的亞運主媒體中心，該中心面積近5萬平方米，內設400個媒體工作座位，將作為賽事期間的宣傳、轉播、決策和信息分發的中心，也是亞奧理事會媒體委員會等的工作總部，來自中港澳、馬來西亞、泰國、日韓等過萬名記者將進駐，進行轉播報道。

參訪團首日還到正泰集團、吉利汽車等當地龍頭企業的總部參觀。

17日上午，參訪團在杭州會見省委書記易煉紅，易向參訪團表示歡迎，感謝港媒長期積極宣傳和支持浙江經濟社會發展，他表示浙港合作交流空間巨大，冀港媒放大傳播效應，推動兩地經貿、科技等合作交流。杭州亞運開幕（23日）在即，易煉紅籲港媒向海內外展示亞運的經典時刻，為盛會營造更濃厚的氛圍。

參訪團同日又到距杭州70公里的湖州餘村，了解當地旅遊和青年創業。中共總書記習近平2005年擔任浙江省委書記時曾考察餘村，提出「綠水青山就是金山銀山」的觀點。積極推動生態旅遊的餘村，2021年入選聯合國世界旅遊組織「最佳旅遊鄉村」。去年到訪當地的遊客約70萬，創造1,300萬元人民幣經濟收益。

另外，參訪團還會考察當地科技創新、數字貿易等的發展情況。

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