王毅與沙利文舉行多輪會晤 據報談及習拜會可能性

中共中央外辦主任王毅9月16至17日在馬耳他與美國國安顧問沙利文舉行多輪會晤，會談長達約12小時。雙方同意保持高層交往，就亞太事務、外交政策等舉行磋商。華府官員指，兩人在會上談及兩國領導人會面的可能。

外交部新聞稿指，雙方圍繞穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持台獨的承諾。中國的發展有著強大內生動力，遵循必然的歷史邏輯，是阻擋不了的，中國人民正當的發展權利不容剝奪.

雙方同意，繼續落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。雙方探討了進一步支持和便利兩國人員往來措施等。雙方還討論了亞太地區局勢、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區問題。

另據白宮聲明，這次會晤是保持開放的溝通渠道和負責任地管理關係的持續努力的一部分。雙方討論了中美雙邊關係的關鍵問題、全球和地區安全問題、俄烏戰爭以及兩岸問題等。美國指出台海和平與穩定的重要性。雙方承諾維持這一戰略溝通渠道，並在未來幾個月內就美中關鍵領域進行更多高層接觸和磋商。

彭博社引述華府官員指，兩人在會上有談及兩國領導人會面的可能。亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議將於11月在三藩巿舉行，各方關注習近平屆時會否出席以及會否與拜登會晤。

另據路透社引述一名白宮高級官員指，美方看到有限度跡象顯示兩國軍方可能開始恢復溝通，美方又在會上表示已準備好與中方就打擊毒品、人工智能及氣候變化等議題合作，並表明華府關注中國對俄羅斯的支持，以及解放軍戰機近期飛越台海中線。

責任編輯：陳建錫