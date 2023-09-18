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中國樓市 | 官媒：考慮到經濟形勢 房地產稅立法暫緩

經濟脈搏 10:01 2023/09/18

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中國日前公佈《十四屆全國人大常委會立法規劃》（下稱《規劃》），備受關注的房地產稅立法和個人所得稅法修訂並未出現在本次立法規劃中。官媒《證券時報》引述財稅領域專家稱，暫緩房地產稅立法更多考慮到國內經濟形勢，此時出台任何增負措施都要格外謹慎。

但專家也表示，上述稅種的立法方向沒有改變，或將在條件成熟時穩步推進。

專家：或將在條件成熟時穩步推進

據報道，多位財稅領域專家指出，暫緩房地產稅立法，更多考慮到國內經濟形勢，此時出台任何增負措施都要格外謹慎；但長遠看，上述稅種立法方向沒有改變，或將在條件成熟時穩步推進。

對於個人所得稅法修訂未出現在《規劃》中，中央財經大學財政稅務學院副教授孫鯤鵬表示，這意味著短期內相關稅制和稅率可能不會調整。

上海財經大學公共政策與治理研究院副院長田志偉，由於專項附加扣除的調整不需修法，後續仍存在通過專項附加扣除擴圍、提高標準等手段，進一步優化個人所得稅的可能。

2013年，十八屆三中全會首次提出加快房地產稅立法並適時推進改革。在「十三屆全國人大常委會立法規劃」中，房地產稅法被納入第一類項目，屬於條件比較成熟、任期內擬提請審議的法律草案。但在十三屆人大常委會任期內，房地產稅法未能提請審議。在本次的立法規劃中，則未有提及房地產稅。

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責任編輯：尹航

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