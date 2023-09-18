人幣中間價創逾一個月新高 在岸價跌229點

人民幣兌美元中間價連升6日，報7.1736，創逾一個月高，較路透預測值強逾970點。惟在岸人民幣兌美元（CNY）今日低開低走，收報7.2920，較上一交易日下跌229點，創9月8日以來逾一周新低。離岸人民幣兌美元（CNH）現跌148點子，報7.2958。

官方今日開出的中間價報7.1736，較上周五升50點。本週美聯儲議息會議即將召開，監管仍不放鬆過濾人民幣貶值預期。

中金公司認為，美指進一步走高的空間有限，以及中國經濟修復進程持續推進，人民幣匯率短期內或表現出一定韌性。

報告中指出，如果鮑威爾等美聯儲官員並未令市場感受到進一步加息的必要性，美元可能面臨一定的回落風險。人民幣有望從中獲益，進而在本週表現偏強。

人行主管媒體《金融時報》發文稱，受宏觀數據利好帶動，市場預期明顯轉好，物價數據見底回升，經濟穩步復甦，未來中美利差有望縮小，人民幣匯率在磨底後將出現積極好轉。

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責任編輯：尹航

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