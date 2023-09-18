沙利文會晤後 王毅今赴俄出席中俄戰略安全磋商

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周末在馬爾他與美國白宮國家安全顧問沙利文舉行多輪會晤後，外交部今日（18日）發布新聞稿稱，應俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫邀請，王毅將於9月18日至21日赴俄舉行中俄第十八輪戰略安全磋商。

俄羅斯衛星通訊社日前報導，俄羅斯外交部發言人札哈羅娃13日在記者會上表示，王毅將於18日訪問俄羅斯，並與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。

札哈羅娃說，拉夫羅夫18日將在莫斯科與王毅舉行會談，計劃討論廣泛的雙邊合作問題，包括最高級別和高級別接觸。兩國外長還將討論加強在國際舞台的合作、在國際組織和論壇中的聯合工作以及烏克蘭危機。

根據中國外交部新聞稿，王毅在馬爾他與沙利文舉行的多輪會晤中，雙方圍繞穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。

王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持台獨的承諾。中國的發展有著強大內生動力，遵循必然的歷史邏輯，是阻擋不了的，中國人民正當的發展權利不容剝奪。

外交部新聞稿稱，雙方同意，繼續落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。雙方還探討了進一步支持和便利兩國人員往來措施等。

責任編輯：蒯宇澄

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