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內地首次報告5例女性猴痘病例 未來恐有家庭內傳播

社會熱點 10:55 2023/09/18

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內地首次報告5例女性猴痘病例，專家指，這意味著內地猴痘感染人群進一步擴大。未來女性感染者數量可能增加，甚至出現家庭內傳播，例如老人和孩子被傳染，但概率較低。

內地首次報告女性猴痘病例

據官媒報道，中疾控9月8日發布的檢測情況顯示，內地8月新增報告501例猴痘確診病例，其中，首次報告5例女性病例。

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛說，出現女性感染者，意味著內地猴痘感染人群進一步擴大。從此次報告看，病例中的女性感染者發病前21天內均有異性性接觸史，因此通過異性性接觸感染可能性大。總體上來說，猴痘通過性接觸以外的其他接觸方式傳播風險低，因此對普通人來說，只要性伴侶雙方沒有不潔性行為，感染的風險極低，在女性群體中出現大範圍傳播的可能性也極低。

中疾控吳尊友：猴痘感染者流入內地社會層面的可能性漸增

據中疾控通報，根據流行病學調查分析，猴痘疫情呈現以下特點：一是98.9%病例為男性，92.5%病例明確為男男性行為人群。二是病例中有5例女性，發病前21天內均有異性性接觸史，異性伴侶中3例為猴痘感染者、1例近期有出疹史、1例無猴痘相關症狀。

無論男女 有皮膚密切接觸就有被感染風險

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾指出，從傳播途徑上來說，無論男女，如果發生皮膚密切接觸，就有被感染的風險。由於感染者的皮疹液中攜帶病毒，一旦病毒通過皮膚傷口或黏膜上的細微傷口進入身體，就易引發感染。一些男性感染者也會與女性發生性行為，因此，出現女性感染者是很自然的情況。

此前，國外已出現猴痘女性感染者。據法新社2022年6月21日報道，法國確認發現首例女性猴痘病例。據中新網2022年8月6日報道，法國成年女性猴痘感染者已增加至20名。

李侗曾提醒，未來女性感染者數量可能會增加，甚至可能出現家庭內傳播，例如老人和孩子被傳染，但概率較低。預防的策略是不變的，民眾不必恐慌。

國家衛健委自2023年9月20日起將猴痘納入乙類傳染病進行管理。

內地20多省報告病例 下周三起猴痘納入乙類傳染病管理

責任編輯：尹航

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傳染病 性行為 公立醫院 歧視 猴痘 中國

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