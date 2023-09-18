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內地結婚人數持續減少 第2季較首季少36萬對

社會熱點 11:28 2023/09/18

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內地結婚人數持續減少，繼去年結婚人數創37年新低後，今年第2季全國結婚登記只有178.1萬對，較第1季減少36.6萬對。

澎湃新聞報道，民政部網站15日公布今年2季度（4-6月）民政統計數據，顯示今年第2季，內地結婚登記178.1萬對，離婚登記67.6萬對。

與今年第1季相比，今年第2季全中國結婚登記減少36.6萬對，離婚登記增加3.5萬對；而與去年第2季相比，兩項數據分別增加15.6萬對、17.8萬對。

去年內地結婚人數 跌破700萬對

內地去年全年結婚和離婚登記數量分別為683.3萬對和210萬對，結婚人數創下了1986年有統計以來的新低，亦是連續第9年下跌。

內媒報道指，結婚人數快速下降的原因，包括婚育年齡推遲、適婚人數減少、思想觀念變化、去年則再加上疫情影響等多個方面。

其中針對結婚年齡不斷延後，據人口普查年鑑，2020年中國平均初婚年齡28.67歲，較2010年的平均初婚年齡24.89歲增加了3.78歲。

結婚人數減少，對內地未來出生率特別是一孩出生率產生重大影響。去年底中國人口14億1175萬，較2021年底減少85萬，是1959至1961年中國發生大饑荒以來首次下跌；人口出生率每千人僅6.77，更創1949年以來最低。

責任編輯：蒯宇澄

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