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用工大省江蘇出台穩就業措施 給招畢業生的企業發補助

經濟脈搏 12:28 2023/09/18

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江蘇省政府辦公廳近日印發《關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知》，其中提到，對招用2023屆及離校2年內未就業高校畢業生、登記失業的16—24歲青年，簽訂勞動合同並為其繳納失業、工傷、職工養老保險費1個月以上的企業，按照每人1500元（約1630港元）的標準發放一次性擴崗補助。

在激發市場活力擴大就業容量方面：

  • 實施就業友好型重點企業用工保障行動，梳理確定本地區帶動就業能力強的重點產業鏈企業清單，配備就業服務專員，「一企一專員」提供崗位收集、技能培訓、送工上崗、勞動關係指導、社會保險等服務。
  • 對吸納重點群體就業的，在符合發放條件的前提下，運用「直補快辦」等模式，一攬子兌現社會保險補貼、吸納就業補貼、職業培訓補貼等政策。
  • 擴大「蘇崗貸」合作金融機構範圍，將服務對象擴大到用工不少於5人的企業和不少於3人的個體工商戶，支持中小微民營企業和個體工商戶穩崗拓崗。

在拓寬高校畢業生等青年就業渠道方面：

  • 對招用2023屆及離校2年內未就業高校畢業生、登記失業的16—24歲青年，簽訂勞動合同並為其繳納失業、工傷、職工養老保險費1個月以上的企業，按照每人1500元的標準發放一次性擴崗補助，政策實施期限截至2023年12月31日。
  • 支持國有企業通過採取擴大有效投資、超前儲備人才、發揮產業鏈帶動作用等務實舉措，有效挖掘招聘規模空間，帶頭吸納高校畢業生。
  • 2023年支持各高校、省屬院所、省屬企業等單位開發科研助理崗位1.1萬個。
  • 事業單位面向2023年畢業生的招聘崗位原則上不低於崗位總數的50%。
  • 廣泛動員各類企事業單位、社會組織等，重點在人工智能、生物技術、新能源等新興產業領域，新開發10萬個高質量就業見習崗位。

國家統計局：8月青年就業有明顯改善

內地8月財新製造業PMI升至51 就業指數創逾13年最高

青年失業率還有水份？ 官媒揭地方大學一招「創造」就業

此外，《通知》還在強化就業幫扶兜牢民生底線、促進供需精準匹配緩解就業結構性矛盾方面提出具體措施，包括2023—2025年優化提升1000個標準化「家門口」就業服務站，兜底幫扶不少於10萬名低收入人口、殘疾人、特困職工家庭成員、零就業家庭成員、長期失業人員以及下崗、失業轉業志願兵（士官）等群體就業。

責任編輯：尹航

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