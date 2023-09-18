蘋果官網留辮子客服照被指辱華？ 真相是這樣

蘋果官網一張留有辮子的客服人員照片被指涉嫌「辱華」，在內地互聯網引起爭議。對此，蘋果客服回應稱，已收到反饋，後續可關注官網的回應。

有網民在微博爆料，指蘋果官網手錶專家（Apple Watch Specialist）的選購頁面，用了一張留辮子的亞裔人員照片，認為「辮子咱們都剪掉100年了，還來羞辱我們」、「辮子，眯眯眼，1,000萬個人裡面隨便拉出來一個也比這個好看吧」等等，質疑蘋果居心何在，並要求蘋果應就事件道歉。但也有網民認為，「沒必要太敏感，大清早亡了，我們要有文化自信」。該話題周日（17日）也登上微博熱搜。

針對蘋果剛推出新機iPhone 15便傳出辱華爭議，內媒查證，該客服人員形象照並非僅在中國官網出現，美國、日本、南韓等國家的蘋果官網的該入口使用的也是同一張照片。據悉，這名蘋果員工是一名美國的印第安人。

對於這張照片引發的爭議，蘋果客服回應稱：「已收到反饋，也很重視，後續可以關注官網的回應。」

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進今日（18日）凌晨發微博說，不妨等蘋果公司的相關回應，再做結論。他寫道：

一些國人在西方人「辱華」的問題上很敏感，有其真實的歷史和文化原因。目前中美關係很緊張，中美關係也不如過去，美國和西方公司在做產品宣傳時，多一些細心、謹慎，盡量不要選用有可能引發中國人誤解的圖文，這是他們開展跨文化交流時一份應有的素養和水平。 國人不應該沉浸在過去的經驗和悲情中，一方面要捍衛民族尊嚴，抵制明顯的惡意挑釁；另一方面，也不應放任自己的敏感。應倡導實事求是，不應讓最激烈的態度必然佔上風，要允許各種分析和判斷的存在，互相都不要扣帽子。

責任編輯：蒯宇澄

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