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日媒：美國計畫提高台灣陸軍赴美受訓至營級規模

國情動向 18:55 2023/09/18

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日本讀賣新聞報導，美軍計畫2025年前在美國軍事基地訓練台灣陸軍約600至800人規模的營級單位，盼強化台灣軍方在發生緊急事態初期的抵抗能力。報道指，華府希望跟台灣深化合作，強化對北京威懾力。

報道引述熟悉美台關係的消息來源透露，若該計畫成真，將是美國首度訓練台灣軍方營級單位，加州一處高級訓練設施是候選訓練地點。

報道指，台灣陸軍赴美受訓起初只有約10人規模，目前達到連級150至250人左右規模。美軍相關人士透露，訓練焦點為中國武力攻打台灣時，台灣能在最初幾周具備充分防禦能力。

美國空軍高級別軍官今年1月撰寫一份內部備忘錄，預測2025年台灣可能發生緊急事態。根據這個方針，美國正在採取強化台灣軍事能力的措施。

台灣軍方今年8月派員前往美國密西根州，參加密西根州國民兵主導的軍演，這個演習是美國國防部相關訓練的一部分。相關人士透露，台灣軍隊近10年間，在猶他州、夏威夷和華盛頓州等地參加美國國民兵主導的演習。

另外，每年約有2000至3000名美軍或美國國防部相關人士訪問台灣提供短期訓練，包括教導武器的使用方式，並與專家交換意見。

責任編輯：蒯宇澄

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