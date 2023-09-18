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人行外管局召開外資金融機構與外企座談會

經濟脈搏 19:36 2023/09/18

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中國人民銀行行長、國家外管局局長潘功勝今日（18日）主持召開外資金融機構和外資企業座談會，研究加大金融支持穩外貿穩外資力度，進一步優化外商投資環境有關工作。

據人行網站消息，摩根大通銀行、滙豐銀行、德意志銀行、法國巴黎銀行、瑞銀證券、三菱日聯銀行、特斯拉、巴斯夫、托克、施耐德等外資金融機構和外資企業參加座談會。

座談會上，外資金融機構和外資企業負責人介紹了在華展業情況，普遍認為近年來中國金融業開放穩步推進，金融服務外資外貿能力持續提升，希望進一步完善相關政策安排，持續優化營商環境。潘功勝認真聽取大家的意見建議，就企業關心的熱點問題與大家深入交流討論，對部分意見建議現場作出回應。

潘功勝表示，積極吸引和利用外商投資，是推進高水平對外開放、構建開放型經濟新體制的重要內容。近年來，中國人民銀行、國家外匯管理局在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，認真落實黨中央、國務院決策部署，會同金融管理部門在擴大金融服務業市場准入、金融市場雙向開放、外匯管理體制改革等領域取得了重要進展。

下一步，將認真貫徹《國務院關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》要求，持續優化政策安排，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，不斷提升金融服務質效，助力高水平對外開放。

外資流出？官媒：勿神化北向資金 應培育A股自己的聰明錢

外管局：上半年境外資本呈淨流入態勢

責任編輯：袁瑋婧

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