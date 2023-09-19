韓正晤布林肯 指中美完全可以相互成就、共同繁榮

美國國務卿布林肯與中國國家副主席韓正當地時間周一（18日）下午2時30分（本港時間周二凌晨2時30分）在紐約會晤。美國國務院指，雙方在近期兩國高層接觸的基礎上進行了坦誠和建設性的討論，雙方重申致力於保持開放的溝通管道，包括未來幾週的後續高層接觸。

華府：未來數周再有高層接觸

據新華社公佈，韓正表示，健康穩定的中美關係既有利於兩國，也有利於世界。中國的發展對美國是機遇而不是挑戰、是增益而不是風險，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。中方對美政策保持連續性和穩定性，始終按照國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和處理中美關係。

韓正表示，希望美方同中方相向而行，落實兩國元首峇里島會晤重要共識，採取實際行動，創造有利條件，多做增進了解互信與互利合作的事，推動中美關係重回健康穩定軌道，惠及兩國，造福世界。

新華社引述布林肯表示，美方希望中國取得成功，繼續推動世界經濟增長，期待同中方加強溝通，管控分歧，推進合作，穩定發展美中關係。

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美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）介紹稱，雙方在近期兩國高層接觸的基礎上進行了坦誠和建設性的討論，保持開放的溝通管道，負責任地處理美中關係。

布林肯強調，美國將繼續利用外交手段來推進美國的利益和價值觀，並討論分歧領域。他也探討了潛在的合作領域，並倡導在應對共同的跨國挑戰方面取得進展。雙方就俄烏戰爭、北韓挑釁行動等一系列重大雙邊、全球和區域問題交換了意見。此外，布林肯還強調維護台海和平與穩定的重要性。

雙方重申致力於保持開放的溝通管道，包括未來幾週的後續高層接觸。

此前，白宮指中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）會晤也提到，雙方未來數月將展開更多磋商。

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責任編輯：尹航

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