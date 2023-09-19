中歐數字領域第二次高層對話 取得一系列成果

中共中央政治局委員、國務院副總理張國清與歐盟委員會副主席堯羅娃共同主持第二次中歐數字領域高層對話。雙方圍繞包括數字領域發展和政策、人工智能、信息通信技術和標準及數據跨境流動等議題，進行深入討論，取得一系列成果。



據新華社報道，雙方認為，中歐在數字領域具有廣泛的共同利益和較強的互補性，願共同努力、加強交流，推動數字領域務實合作不斷取得新成效，促進營造開放、包容、公平、公正及非歧視的數字經濟發展環境，為推動全球數字化轉型和經濟恢復發展貢獻力量。

張國清表示，中國將繼續推進數字領域高水平對外開放，歡迎包括歐洲企業在內的各國企業分享數字經濟發展機遇。

堯羅娃表示，雙方在數字領域具有良好合作基礎和前景，願同中方在相關領域加強對話交流，深化務實合作。

歐盟委員會關切新版反間諜法

歐盟委員會在官網聲明中說，對於「近期法規的實施」導致在華歐盟企業使用工業數據時遇到困難，歐盟委員會向中國方面表達關切。

聲明沒有進一步說明法規細節，但路透社的報道提及中國7月施行的新修訂版反間諜法。

新修訂的反間諜法將投靠間諜組織及代理人，針對國家機關、涉密單位或關鍵資訊基礎設施等實施網絡攻擊等行為明確為間諜行為，並擴大相關主體竊密的對象範圍，將其他關係國家安全和利益的文件、資料、資料、物品納入保護。

據路透社報道，堯羅娃周二（19日）在北京舉行的記者會上說，中國在數字領域等方面是合作夥伴，又是競爭者和系統性對手。她稱，系統性競爭是最突出的，並強調當中歐之間出現分歧時，確保溝通管道保持不同程度的開放非常重要 。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道