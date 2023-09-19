中國連續第4個月減持美債 再創14年新低

美國財政部公布，7月中國連續第四個月減持美國國債，再創14年新低。有評論認為，中國持有的美債看似減少，實則轉向收益率更高的機構債。

美國財政部7月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國仍是僅次於日本的第二大海外持有美債地區，但7月的持倉已連續第四個月下降，跌至8,218億美元，按月減少136億美元，續創2009年6月以來新低。

從去年4月起，中國的美債持倉一直低於1萬億美元。截至今年2月，中國連續七個月減持美債，總持倉連續七個月創12年多來新低，3月和4月有所增持後，5月又創2010年5月來新低。

華爾街見聞報道，雖然TIC報告顯示中國近幾個月一再拋售美債，但有評論稱，中國持有的美國國債看似減少，實則轉向收益率更高的機構債。中國官方數據顯示，今年年中以來中國的外儲持續回升。國家外匯管理局上月公布，中國7月外匯儲備3.2萬億美元，比6月上升0.35%，連增兩月。

另一方面，日本仍是持有美債最多的國家，7月增持69億美元，持倉規模達到11,125億美元。

責任編輯：易燕丹

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