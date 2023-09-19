美商會調查：美企對中國市場信心降至24年最低點（更新版）

由於地緣政治緊張局勢和經濟放緩影響信心，在華美企對未來幾年在中國開展業務的前景悲觀程度達到數十年之最。

上海美國商會今日（19日）發布今年6月訪問325家美企後的調查報告顯示，只有52%受訪企業表示，對未來5年中國業務前景至少略感樂觀，比例較去年下跌3個百分點，為1999年商會對會員開展調查以來最低水平。而在2021年，這一比例還高達78%。

*文章末尾新增中國外交部回應

憂中美關係緊張、中國經濟放緩

上海美國商會在報告中寫道，「對地緣政治、中美關係和中國經濟不佳的擔憂都對預期構成壓力」。與2019年美中貿易戰期間的情況相比，有更多公司在這次調查中稱前景「有點悲觀」或更糟。

約68%的受訪企業表示去年實現了盈利，比例再創有調查以來新低。僅有37%的受訪企業營業利潤率比上一年有所增長，這是自2008年以來的最低水平。

近五分之一的受訪者表示，他們正在考慮未來幾年將部分現有業務移出中國，其中東南亞﹑美國及墨西哥為潛在目的地。美中關係的不確定性被認為是外資業務移出中國的首要原因。

仍有三分之一美企計劃今年在華增加投資

即使在中國從疫情中重新開放，在華美企對未來獲利能力的預期也相對低迷。 只有40%的受訪企業預計收入增長將在未來3到5年內超過全球增長。

報告也提到一些亮點。約有三分之一的受訪企業表示計劃今年在中國增加投資，比例比去年多略增。 中國市場增長潛力和取消疫情防控是這些企業願意增加投資的主要原因。

上海美國商會指出，中國政府最近的一些舉措也有利於外國企業。 這些措施包括延長外籍人士稅收優惠政策，以及國務院增加吸引外商投資的24點計劃。

在北京，外交部發言人毛寧重申，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，超大規模的市場和完備產業體系的突出優勢也沒有改變。她表示，近期中國也出台了加大吸引外商投資力度等一系列針對性強的舉措，也得到了國內外投資者的廣泛歡迎。中方將一如既往地歡迎外國企業在華投資經營，也將持續致力於為各國企業提供優質的營商環境。

責任編輯：蒯宇澄

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