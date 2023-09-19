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不只是綠色和低碳 杭州亞運會還有這些亮點

社會熱點 12:08 2023/09/19

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受疫情影響而延期舉行的杭州第19届亚运会本週六登場，會期為9月23日至10月8日，香港隊將派出約930人代表團出戰，人數是歷年之冠。這是中國在疫後舉辦的最大規模國際性綜合體育賽事，本文帶你一次看懂有哪些亮點。

亮點一：使用綠色能源、場館設施環保

「綠色亞運」的理念融入賽場內外。據官媒報道，來自青海等地的光伏發電、來自新疆等地的風力發電，正通過交直流特高壓網架，輸送至各個亞運場館。

通過綠電（指發電過程中產生的二氧化碳排放量為零，或近乎零）交易，服務全市94家亞運場所完成綠電、綠證交易，累計達成交易電量6.21億千瓦時、綠証3982張，減排二氧化碳量相當於減排標煤約76320.9噸。國網杭州供電公司還推出亞運史上首批「零碳」工程師，既通過巡館精準把握每個用電細節，也利用數據監測分析系統「雙碳大腦」來排查能耗高的設備，進而提出降碳方案，為場館挖掘減排空間。

此外，杭州亞運會和亞殘運會56個競賽場館中，新建場館只有12個，44個改建或臨建場館中多使用裝配式建筑與可循環、可再生材料。

在亞運村，「村民」開啟低碳地圖打卡活動，只要進入「低碳十景地圖」中的任意一站，掃描官方二維碼就能免費激活低碳賬戶，並實時查詢到積分狀態。通過參與「低碳雲課堂」「低碳雲倡議」「低碳雲答題」等踐行低碳行為可獲低碳積分，積分可換取亞運會吉祥物、綠電兔盲盒、亞運徽章等紀念品。

亮點二：科技性強、AI技術滲透廣

主辦方指，本屆亞運會將是第一屆「智能亞運」，許多革新性的沉浸式體驗和人工智能（AI）技術將投入使用。目前已公開的消息顯示，AI技術在亞運會期間將在涉及從醫療支援到觀眾互動等各個方面。一段官媒宣傳片還展示了一條可以供公眾使用、可實時監測跑者運動數據的空中跑道。

除了幫忙給觀眾「帶位」的智能機器狗、自動駕駛巴士等體驗之外，組委會在去年底宣佈啟動一個智能醫療急救保障系統，通過人工智能和5G網絡等技術協助進行遙路急救診斷和醫療資源的實時調度等。

亮點三：火炬手來自各行各業、線上也能參與傳遞

火炬手選拔主要面向亞奧理事會和亞洲其他國家（地區）奧委會、中國奧委會、杭州亞組委、浙江省內各地市等，主要通過推薦的方式選拔。其中，30名火炬手通過線上「爭當亞運火炬手」主題活動抽簽產生。杭州亞運會火炬傳遞過程共有兩千多名火炬手參加，火炬手們年齡範圍在14歲至84歲之間，涵蓋各行各業，包括運動員、小學校長、南湖革命紀念館的講解員等。

亞運對杭州經濟多重要？ 官方曾估創造千億收入

此外，在線上也能參與火炬傳遞。智能終端用戶通過「智能亞運一站通」支付寶小程序進入「薪火相傳」，點擊「揮一揮，傳火炬」，就可以成為杭州亞運會「數字火炬手」。線上火炬傳遞模擬了現實中的火炬手交接時的合影環節，參與者每傳遞一次都可以獲得與其他用戶的數字合影，定格與陌生人的難忘瞬間。在9月23日杭州亞運會開幕式這天，線上的「開幕式數字點火」也將同步啟動，全球的亞運數字火炬手將在數字世界共同「點燃」亞運聖火。

亮點四：這些焦點選手亮相杭州

亞運會上有世界頂尖選手出場獻技，受矚目的包括男子標槍選手尼拉吉·秋普拉（Neeraj Chopra）、亞洲跳高紀錄保持者巴希姆（Mutaz Barshim）、菲律賓的華裔「亞洲最強」撐桿跳選手蔡華強（EJ Obiena）等。

此外，為香港奪得奧運和世錦賽銀牌的何詩蓓（Siobhan Haughey）、男子花劍選手張家朗等人亦是焦點。

東京奧運金牌屢曝一抹掉漆 每塊成本原來這樣

45個亞洲國家地區奧委會 全報名杭州亞運

責任編輯：尹航

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