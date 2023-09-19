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離岸人民幣早盤跌破7.3關 官媒連續喊話維穩預期

經濟脈搏 12:19 2023/09/19

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人民幣匯價今日（19日）早盤繼續承壓，離岸價（CNH）一度跌穿7.3關口，中間價則創五周新高，較路透社預測強逾1100點，凸顯監管持續強力阻貶人民幣的決心。

交易員稱，近期中國官媒連續喊話維穩市場預期，匯價再度逼近7.3關口後情緒料更為謹慎，但客盤結匯意願不高及基本面較弱也令人民幣難有反彈動力；短期需關注美聯儲會議政策基調。

人民幣兌美元中間價報7.1733，較上日上調3點子，為8月14日以來高。在岸離岸人民幣均逼近7.3關口，截止12時17分，在岸價報7.2940，離岸價報7.2993。

官媒《經濟日報》刊文稱，人民幣兌美元滙率貶值壓力主要是短期的、階段性的；金融管理部門該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範滙率超調風險。

這篇題為《外滙降準 加碼穩預期》文章指出，人民幣滙率在長期根本上仍取決於經濟基本面，隨着國內穩經濟、穩預期政策陸續出台落地等，中國經濟進的勢能正在積聚，人民幣滙率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎。

文章稱，從歷次下調外滙存款準備金率來看，短期內均可以起到緩解貶值壓力、防範超調風險和提振信心的作用。文章強調，企業和居民也要堅持風險中性原則，不盲從跟風，不賭單邊，不賭點位。

人民銀行自9月15日起，下調金融機構外滙存款準備金率2個百分點至4%，這一舉措將增加外滙市場的美元流動性，促進供求平衡以緩和人民幣貶值壓力。

責任編輯：蒯宇澄

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