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離岸人民幣跌破7.3關 官媒續喊話維穩預期（第二版）

經濟脈搏 17:24 2023/09/19

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人民幣匯價今日（19日）繼續承壓，離岸價（CNH）跌穿7.3關口，中間價則創五周新高，較路透社預測強逾1100點，凸顯監管持續強力阻貶人民幣的決心。此外，人行在港發行6個月期央票，中標利率創同期限新高，發行規模亦為記錄新高，顯示人行通過回收離岸人民幣流動性維穩匯率。

*更新在岸人民幣收市

交易員指出，近期中國官媒連續喊話維穩市場預期，匯價再度逼近7.3關口後情緒料更為謹慎，但客盤結匯意願不高及基本面較弱也令人民幣難有反彈動力；短期需關注美聯儲會議政策基調。

人民幣兌美元中間價報7.1733，較上日上調3點子，為8月14日以來高。在岸人民幣高開後持續走低，收報7.2943，較上個交易日小跌23點子，續創9月8日以來逾一周新低，全日在7.2850至7.2988之間波動。截至下午5時23分，離岸價報7.3022。

人行旗下《金融時報》今日再發表評論員文章，稱人民幣較非美貨幣更為穩定；雖然前期人民幣走弱受美元較強影響，但隨着中國政策組合拳效果顯現和市場預期扭轉，人民幣匯率有望企穩回升。官媒《經濟日報》亦刊文稱，人民幣兌美元滙率貶值壓力主要是短期的、階段性的；金融管理部門該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範滙率超調風險。

人行在港發行6個月期央票 中標利率創同期限新高

另外，人行今日在港招標發行的6個月期央票，中標利率為3.38厘，創下同期限品種有紀錄以來最高，較上一次6月26日發行的同期限央票利率2.24厘，升1.14厘。公告顯示，6個月期央票投標申請額473.84億元人民幣，超額認購約2.2倍。

今批央票發行規模為150億元，是2018年人行在港開始發行離岸央票以來，發行規模最大的6個月期央票。

責任編輯：蒯宇澄

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