【神州快訊】奇安信董事長：以「零事故 」為目標提升數字化系統安全能力

9月13日至15日，香港特區政府警務處舉辦了網絡警政國際論壇。會上，全國政協委員、全國工商聯副主席、奇安信集團董事長齊向東發表了題為「以 『零事 故 』為目標，護航數智時代警務建設」的演講，分享了對網絡安全警務建設等話題的看法和思考。面對新形勢，齊向東建議警務機構需築牢全鏈條的數據安全防綫，看清風險、防住攻擊、管好「內鬼」。

關基設施成網絡攻擊首要目標

齊向東認為，網絡犯罪將成為未來違法犯罪的主要類型，關基設施是網絡攻擊的首要目標。在網絡空間安全態勢日益嚴峻的當下，警務部門的重點保衛目標發生了三大變化：一是避免關基設施業務中斷；二是避免關基設施核心數據洩露；三將關基設施網絡數據安全合規作爲重要目標 。

在談及是否可以構建一個類似ChatGPT的模型協助警務工作時，齊向東表示,網絡安全和警務行業雖然領域不同，但兩者的職責都是守護安全，警務垂直大模型可以得到廣泛應用，滿足警方和公眾不同層次的需求。

管好「內鬼」 探索「AI+安全」

齊向東建議，要想確保數字化系統「零事故」，警務機構應該從五個方面提高網絡安全能力：一是把縱深防禦的內生安全體系融入警務系統建設；二是築牢全鏈條的數據安全防綫，讓警務部門能真正看清風險、防住攻擊、管好「內鬼」；三是打造三級聯動的網絡安全運營中心，用一個中心解決各個警務機構的安全問題；四是用好智能化手段，精准打擊網絡犯罪；五是重點探索「AI+安全」，促進警務工作提質增效。

作為北京2022年的冬奧會和冬殘奧會的官方網絡安全服務商，奇安信網絡安全保障團隊共計監測到各類網絡攻擊3.8億次，累計發現、修復安全漏洞約37,908個，發現並處置多個APT組織的針對性攻擊行為，最終創造了奧運會網絡安全「零事故」的世界紀錄。

（特約）