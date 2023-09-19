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解放軍繞台戰機創紀錄 學者：已是空中戰役級別行動

國情動向 13:03 2023/09/19

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台灣軍方公布偵測到103架次解放軍軍機，創近期新高。大陸軍事專家表示，這是一個相當規模的空中戰役級別行動，且標誌著繞台飛行的跨域飛行能力提升到新階段。

《環球時報》引述大陸軍事專家傅前哨稱，單日出動100多架次戰機，是一個相當規模的空中戰役級別行動。從這次出動軍機的情況看，種類很齊全，有戰鬥機、預警機和空中加油機等，都是解放軍最新裝備，「這標誌著我們繞台飛行或者說台海地區的跨域飛行能力提升到了一個新階段和新水平。」

傅前哨還指出，各種各樣的不同飛機來自不同的航空兵部隊，綜合顯示解放軍在大規模空中聯合作戰或聯合演訓方面的能力也提高到一個新的境界。

另一名大陸軍事專家張學峰認為，近來解放軍在台灣周邊的演訓活動總趨勢是規模越來越大，極大壓縮台軍的活動區域，形成新常態。同時相關演訓活動組織也越來越靈活，有時事先通報，有時則只練不說，演練規模、演練海空域也頗多變化，進一步增大台軍判斷、應對的難度，越來越讓台軍猜不透、看不準。

他説，台方與其猜測解放軍用意，不如檢討反思一下造成台海局勢不穩定的根源，正是「台獨」分子與外部勢力勾結。

台灣防衛部門昨日通報，過去24小時，共偵測到103架次解放軍軍機，當中有40架越過海峽中線。在北京，外交部強調，台灣是中國領土的一部分，不存在所謂的海峽中線。

逾百架解放軍軍機台海周邊活動 京：不存在所謂海峽中線

責任編輯：易燕丹

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