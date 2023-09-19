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內地廠商實測指4款iPhone輻射超標 蘋果這樣回應

社會熱點 15:13 2023/09/19

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蘋果iPhone 12手機被指釋出的電磁波輻射超標，事件引發廣泛關注，有內地廠商發布測試影片指出，蘋果有4款機型的輻射值均超出標準。

內地電磁屏蔽產品廠商北京水華青陽科技有限公司在其官方抖音帳號「防輻射科技」上，發布一系列iPhone手機電磁輻射測試影片，針對 iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone XS / Max、iPhone 12 / Pro、iPhone 13/14 Pro 等多款新舊機型進行實測。

測試結果顯示，除了 iPhone 6 Plus、iPhone SE 和 iPhone 14 Pro，其餘機型的輻射值均超出目前 40uw / 平方厘米的標準。值得注意的是，備受爭議的iPhone 12系列在此次測試中出現一些「奇怪」的現象。iPhone 12 Pro手機在通話中的電磁輻射值並不高，但在掛斷電話後卻立即飆升。 

但據《科創板日報》報道，這些測試影片並未在檢測電磁輻射的標準實驗室中，按照YD/T 1644.2-2011等行業標準進行。

蘋果技術支持熱線的技術顧問表示，這些測試屬於第三方提供的信息，蘋果無法保證其準確性、真實性。如果後續有相關情況，蘋果會在官網服務召回計劃網址上發布。蘋果技術顧問還指出，iPhone 12的射頻暴露信息在官網和手機本身有相關資料和數據可查，該機符合內地GB 21288-2007的標準，可以放心正常使用。

法國國家頻率管理局9月12日發布公告稱，檢測結果顯示iPhone 12的電磁波輻射值超出歐盟標準，已要求蘋果自當日起從法國市場暫時下架這款手機。蘋果隨後回應稱，iPhone 12已獲得多個國際機構的認證，符合全球輻射標準。

iPhone 15開售內地反應熱烈 現貨當晚售罄

iPhone 15 | 蘋果換接口 中國數據線出口新商機？

責任編輯：易燕丹

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