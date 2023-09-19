平治CEO：與中國脫鈎對全球汽車供應鏈構風險

德國汽車巨頭平治（Mercedes-Benz）行政總裁康林松（Ola Kallenius）認為，與中國脫鈎對良性競爭和全球汽車供應鏈構成風險。

康林松接受彭博電視台訪問時表示，開放市場是驅動增長和財富創造的動力，呼籲保持市場開放。他稱，在疫情中了解到，供應鏈可能很脆弱，如果認為可以把汽車世界劃分為彼此無關的單個區域，那完全是一種錯覺。

報道指，平治汽車依賴來自五大洲的零部件。與大眾汽車（港稱福士）、寶馬一樣，中國是平治最重要的單一市場，約佔其總銷量的三分之一。

歐盟早前宣布，對來自中國的電動車展開反補貼調查，評估是否需要上調現時對中國電動車入口徵收的10%關稅。調查時間將長達13個月。中國商務部發言人表示，中方對此表示高度關切和強烈不滿。

商務部發言人表示，中方認為，歐盟擬採取的調查措施是以「公平競爭」為名行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業 鏈供應鏈，並將對中歐經貿關係產生負面影響。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道