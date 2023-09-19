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首艘國產大型郵輪明年1月展開商業營運

社會熱點 16:57 2023/09/19

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中國第一艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」將於明年1月1日從上海吳淞口國際郵輪港啟航，正式開始商業營運。首航船票周三（20日）起發售，客戶可登錄愛達郵輪官網和微信小程序訂購。

愛達郵輪有限公司在2023吳淞口論壇上發布上述消息。據介紹，「愛達·魔都號」全長323.6米，總噸位13.55萬噸，擁有2125間豪華客房和套房、22間各具特色的餐廳及酒吧，滿載可容納5246名賓客。船上將安排經典喜劇、沉浸式音樂秀和歌舞秀等各種文化產品，同時搭載最先進的無線技術，實現5G覆蓋。

「愛達·魔都號」還在論壇上公布從上海出發的東北亞航線，未來將部署中國至東南亞國家的郵輪航線，並適時推出「海上絲綢之路」等中長航線，打造長、中、短相結合的多樣旅行度假選擇。

此外，愛達郵輪官網已公佈「愛達·魔都號」相關旅遊產品，航線以日本和南韓為主，最早可供預訂的航線是1月16日來往上海至濟州和福岡的5日4夜行程，早鳥優惠每名旅客收費約2684元（人民幣，下同），其他航線最貴收費5200多元。

責任編輯：易燕丹

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