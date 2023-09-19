任正非：經過4年攻堅 華為基本建立起自己的平台

華為創辦人兼CEO任正非近日表示，美國制裁是壓力也是動力，經過4年的攻堅，華為基本上建立了自己的平台，將來和美國的平台一定會互聯互通。

據《證券時報》報道，任正非與ICPC（國際大學生程式設計競賽）基金會及教練與金牌得主的學生的談話紀要近日曝光，任正非談及被美國制裁問題時表示：「美國制裁對我們來說確實是壓力，但壓力也是動力。打壓之前，我們把基礎平台建在美國。經過這四年的攻堅，20萬員工的拼搏奮鬥，我們基本上建立了自己的平台了，將來和美國的平台不一定在同一個基礎上運行，但互聯互通是一定的。」

當被問到是否是蘋果「果粉」時，任正非回答：「因為我女兒在美國讀書，如果不用蘋果，她上課就很不方便。我們不要排外，我們也常常探究蘋果的產品為什麼做得好 ，也能看到我們與蘋果之間的差距。有一個老師是很幸福的，可以有學習機會，有做比較的機會。如果從這些角度來說我是果粉呢，也不為過。」

華為每年投入30至50億美金 用於基礎理論研究

任正非還表示，未知就叫科學，當今世界 ，科學和技術的邊界越來越接近，科學轉化為技術的時間越來越短，如果等到大學把理論完全研究明白再去進行技術開發，就已經沒有先發優勢，沒有競爭力了，所以華為每年約投入30至50億美金用於基礎理論研究，與大學共同研究看似無用的科學。

任正非也表示，即將進入第四次工業革命，基礎就是大算力，第四次工業革命波瀾壯闊，其規模之大不可想像，今天的年青人是未來大算力時代的領袖，二三十年之內的人工智能革命，一定會看到年青人星光閃耀。 華為將擁抱全世界人才，長期穩定地支持、贊助全球和各區域大賽的組織，並開放華為全球園區，支持ICPC在華為園區舉辦的比賽。

據了解，ICPC是世界上規模最大、水平最高的國際大學生程式設計競賽之一，被譽為計算機軟件領域的奧林匹克。

責任編輯：蒯宇澄

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