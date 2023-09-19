中日韓下周舉行高層會議 商重啟三國領導人峰會

中日韓將於下周二（26日）在首爾舉行高層會議，探討重啟三國領導人峰會。

南韓及日本公布，南韓外交部部長助理鄭炳元、中國外交部部長助理農融，以及日本外務省外務審議官船越健裕將共同主持會議。

南韓外交部表示，三方會討論多項議題，包括推進三國協商機制建設，共同評估三國合作現狀及探討今後的發展方向。

韓聯社引述官員表示，會議亦會討論韓中日領導人峰會相關事項，目標是在年內舉行，還有望在協調具體開會日期之前舉行三國外長會。

三國峰會因新冠疫情以及日韓關係緊張已停頓近四年，對上一次是在2019年底在中國成都舉行。

另外，韓聯社報道，南韓國務總理室發布新聞稿稱，國務總理韓悳洙擔任政府代表，將於周六（23日）赴中國出席杭州亞運會開幕式，並勉勵南韓代表團，為期兩天。文化體育觀光部第二次官（副部長）張美蘭將陪同韓悳洙出席開幕式。

報道分析稱，南韓政府派遣國務總理級人士出席，旨在表明改善韓中關係的意志。

責任編輯：蒯宇澄

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